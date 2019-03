Calcio a 5, Città di Massa asfalta Poggibonzi

I bianconeri confermano la seconda posizione in classifica vincendo con il risultato tennistico di 6-1

Calcetto - Il Città di Massa domina ancora e conferma la seconda posizione in classifica, vincendo contro la Poggibonsese con il risultato tennistico di 6-1.



Partita inizialmente un po' fiacca per i ragazzi di Mister Garzelli, sicuramente le tre giornate di Final Eight hanno reso un po' stanco il team massese che comunque nel corso della partita è riuscito a prevaricare. Primo tempo che si chiude con il doppio vantaggio, firmato Manfredi, Garrote. Nella ripresa si alzano i ritmi da parte di entrambe le squadre, ma ad andare in rete è ancora il Città di Massa con la doppietta di Garrote, che porta gli apuani sul 3-0, e la rete di Berti. A circa 6 minuti dalla fine la Poggibonsese prova a schierare il portiere in movimento, ma a beneficiarne sono i locali che vanno ancora in gol con Zoppi. Dopo il gol della bandiera del Poggibonsi arriva anche il sesto gol con Carrozzo, alla prima rete in prima squadra, che riceve il preciso assist di Garrote e non sbaglia.



Il prossimo importante appuntamento sarà sabato prossimo 23 marzo sul campo della capolista Olimpia Regium, attualmente distante 10 lunghezze.