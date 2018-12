Calcio a 5, Città di Massa: arriva lo spagnolo Quintin Mayoral

Soddisfazione della società: “Un giocatore che può fare la differenza”

Calcetto - Nuovo acquisto nel Città di Massa: arriva lo spagnolo Ivan Quintin Mayoral. Il giocatore, classe '92, ricopre i ruoli centrale e laterale e viene da due promozioni in prima divisione spagnola con Futsal Segovia e Futsal Valdepanas lo scorso anno. Ragazzo giovane ma esperto che ha fatto più volte la differenza nelle formazioni spagnole dove ha giocato.



Di seguito le parole del ds Mirko Angeli:



“È una soddisfazione per tutta la società sportiva avere portato a termine una trattativa di questo spessore a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Avevo visto Ivan Quintin Mayoral diverse volte e ho constatato che è un giocatore che può fare la differenza ed è quello che voleva tutta la società e che serviva alla squadra. Avevamo visionato diversi profili di nuovi possibili giocatori ma non eravamo del tutto soddisfatti, poi quando è apparso il nome di Quintin, io che avevo già visto come si comportava in campo, non ho avuto più dubbi. Abbiamo intavolato la trattativa con il suo procuratore Felice Mastropierro e sono stato davvero felice di poter portare un giocatore di questo calibro a Massa. Ringrazio il direttore sportivo Thomas Tonelli per il supporto e anche Federico Magnani per il tesseramento già avvenuto con successo. La Società Città di Massa calcio a 5 tiene a ringraziare per la trattativa il dirigente sportivo Mirko Angeli, il direttore generale Thomas Tonelli e soprattutto l’agenzia del giocatore “m8sportagency” e l’agente Felice Mastropierro per la professionalità e disponibilità dimostrata”.