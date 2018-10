Calcio a 5, buona la prima per il Città di Massa

Sotto per 4-1 via alla "remuntada". Sugli scudi Bandinelli con una tripletta

Calcetto - Andata in scena, al centro sportivo "Colline Massesi", la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, dove un rinnovato Città di Massa ha affrontato la neopromossa Mattagnanese.



Finisce 6-5 per il Città di Massa, in una gara non adatta ai deboli di cuore dove i bianconeri si sono imposti con tenacia e determinazione, rimontando addirittura un passivo di 4 a 1.



Inizio shock per gli Apuani che si trovano sotto 2 a 0 nei minuti iniziali, poi timida reazione che non porta comunque i risultati sperati, il primo tempo si chiude con il 4 a 2 per gli ospiti, con le reti (per i locali) di Bandinelli e Grossi.



Nel secondo tempo il "Città" cambia pelle e schiaccia la Mattagnanese nella propria metà campo, riuscendo a portarsi sul 5 a 4, con due reti di un irresistibile Bandinelli e Garrote. Nel momento migliore dei padroni di casa, gli ospiti trovano la rete del 5 a 5. Il Città non ci stà e butta letteralmente il cuore oltre l'ostacolo, trovando a due minuti dal termine la rete del 6 a 5 con Alessandro Lazzini.



La gara finisce così, con una vittoria che da morale e consapevolezza del grande valore di un gruppo. Gruppo che in questa stagione vuole essere protagonista in una campionato difficile e importante come quello di Serie B.



Formazione Città di Massa: Battelli, Ussi, Salvini, Manfredi, Grossi, Ricci, Zoppi, Garrote, Cattani, Bandinelli, Lazzini A., Berti.

Reti: Bandinelli (3), Grossi, Garrote, Lazzini.



Prossimo appuntamento a Mercoledì 10 Ottobre alle 21:30, presso la tensostruttura del centro sportivo "Colline Massesi" per il primo turno di Coppa della Divisione contro il Prato C5.