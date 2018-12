Calcio a 5, bella vittoria in esterna per il Futsal Massa

Segnano 6 reti sul campo dell'Empoli. Male il Massa Calcio a 5 che torna da Prato con passivo di 5 reti

Calcetto - Bella vittoria fuori casa per i ragazzi del presidente Mosti che superano il Futsal Empoli per 6-4. Primo tempo equilibrato dove i bianconeri passano in vantaggio con Gennai, poi pareggio Empoli, ma a fine primo tempo Luca Molinari riporta in vantagio il Massa.



Nella ripresa parte all'attacco l'Empoli ma Luca Moli è bravo a fare il 3-1. I locali non demordono e con una bella reazione rimettono il risultato in parità. Nell'ultimo quarto di partita il Futsal Massa prende i mano il gioco e con tre reti firmate De Gubernatis (doppietta) e Salvatori (al debutto) tornano avanti di due. Finisce 6-4 una gara giocata ad un buon ritmo. Tre punti importanti che portano i bianconeri in settima posizione a due punti dall'ultimo posto per i play off occupato dai cugini del Massa Calcio a 5, venerdi sconfitti per ben 5 reti a 0 sul campo dellla terza in classifica Coiano Santa Lucia.