Calcio a 5, bella vittoria del Futsal Massa

Calcetto - Bella vittoria del Futsal Massa che supera per 5-4 il Five to Five in partita emozionante e combattuta fino all'ultimo. Primo tempo che termina 2-1 per la squadra massese con doppietta di Quadrelli (foto). Nella ripresa i bianconeri subiscono la rimonta e il sorpasso, poi la reazione e il pareggio di Luca Molinari ma ancora vantaggio ospite per il 4-3. I massesi non ci stanno e si giocano la rischiosa carta del portiere di movimento che funziona a meraviglia, visto che nell'ultimo quarto trovano il pareggio ancora con Quadrelli e, all'ultimo minuto, il sorpasso definitivo con la doppietta di Molinaro.



Tre punti d'oro in ottica playoff e del difficile scontro di venerdi prossimo sul campo della capolista Pontedera.