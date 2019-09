Calcio a 5, altra sconfitta per il Futsal Massa

Calcetto - Nella serata di venerdì 27 settembre si è giocata la seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5.



Due sconfitte su due per il Futsall Massa che esce battuta per 5 reti a 2 dal campo del Real Montecarlo. Partita difficile dove la squadra ha iniziato male ed è andata sotto 3-0 nel primo quarto di partita, per accorciare nel finale di primo tempo (3-1). Nella ripresa i bianconeri provano a rimontare ma ad andare a segno sono ancora i locali (4-1). Tante occasioni sprecate, tra cui un rigore e un tiro libero. Il 4-2 è di Giammarinaro ma, in inferiorità per l'espulsione di De Gubernatis, arriva il 5-2. Venerdì prossimo match difficile contro la capolista Five To Five, una delle favorite alla vittoria finale. Per il Futsal obbligatorio fare punti.



Nell'altra partita delle "nostre" il Massa Calcio a 5 gioca a tennis contro l'Oltreserchio. Sei a sei è il risultato finale con le reti per gli apuani di Biondo, Quadrelli, Bendilnelli, Menchini, Imelli e Tenerani. Nella prossima gara i biancoblu andranno a far visita al Piggio a Caiano.