Calcio a 5, altra sconfitta per il Città di Massa

Vannucci: "Martedi in Coppa vogliamo una risposta sul campo"

Calcetto - Perde ancora il Città di Massa in casa della terza in classifica Bagnolo che con questa vittoria ha recuperato i bianconeri in seconda posizione (a -6 dalla capolista Olimpia Regium) Una squadra che sembra aver perso il piglio giusto, svogliata e senza motivazioni, soprattutto nella prima fazione di gara, dove i ragazzi di mister Garzelli appaiono affaticati e poco concentrati.



Un primo tempo che permette alla squadra di Reggio Emilia di portarsi a casa 5 delle7 reti segnate durante tutto il match. Gli avversari hanno ben figurato facendo un ottima prestazione. Solo nel secondo tempo la squadra apuana prova a tirare su la testa con tre reti, nonostante i 7 goal già portati a casa dalla squadra ospite. Segna Berti, successivamente Salvini ed infine lo spagnolo Garrote. Queste tre reti comunque non permettono alla formazione massese di recuperare il risultato.



“Gli occhi ora sono puntati a martedì sera contro la Sangiovannese sul match di Coppa Italia - spiega il presidente del Città di Massa Andrea Vannucci- dove ci aspettiamo da tutta la squadra una reazione d'orgoglio, dopo due partite di campionato perse. Tutta la società vuole una risposta sul campo da parte dei ragazzi perchè in queste due partite contro la prima in classifica Olimpia Regium e poi contro il Bagnolo, la squadra non ha dimostrato di essere il Città di Massa che siamo abituati a vedere. Vogliamo leggere nel comportamento della squadra la giusta grinta ed essere ripagati con l'impegno che tutta la società mette a disposizione dei ragazzi per la buona riuscita del campionato”.