Calcetto -

Un nuovo venerdi di campionato per le tre cugine apuo versiliesi di Calcio a 5 impegnate nei tornei regionali di serie C1 e C2



SERIE C1

Impegno casalingo per il Versilia Calcio a 5 che sul terreno di gioco del PalaForte attende la visita dell'Arpi Nova. Versilia attualmente in vetta al raggruppamento a quota 23 punti in coabitazione con Pontedera. L'Arpi Nova è quarta con 19 punti al suo attivo.



SERIE C2

Superderby cittadino alle Colline Massesi. Questa sera alle ore 21.30 il massa Calcio a Cinque attende la visita dei cugini del Futsal Massa. Tra le due squadre un divario in classifica di nove punti con il Massa CAlcio a Cinque attualmente quarto a 23 punti ed il Futsal Massa settimo a quota 14.