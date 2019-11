Calcio a 5, altra giornata di campionato

Calcetto - Un nuovo turno di campionato per le formazioni di Calcio a 5 serie C1 e C2 apuo versiliesi



SERIE C1

Appuntamento casalingo questa sera ( PalaForte ore 21.30 ingresso gratuito) per il Versilia Calcio a Cinque. I biancocelesti, attualmente in vetta al raggruppamento del girone A in compagnia del Pontedera a quota 17, attendono al visita della formazione pisana del Trident Sport. Tra le due squadre in classifica la distanza di cinque punti.



SERIE C2

Gara casalinga per il Massa Calcio a 5 che questa sera (21.30) sul terreno delle Colline Massesi ospita il Timec calcio a 5. Gara sulla carta abbordabile per i biancoblu, seconda forza del campionato con 19 punti al suo attivo mentre gli avversari navigano nelle zone basse con 6.



Il Fuitsal Massa sarà invece impegnato stasera (Palasport Pacetti ore 22) sul terreno di gioco del Poggio a Caiano. Parola d'ordine per i bianconeri a 11 punti è quello di riuscire a strappare un risultato positivo contro un avversario che segue in classifica di due lunghezze