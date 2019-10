Calcetto -

Oggi e domani nuovi appuntamenti ufficiali per gli appassionati di Calcio a 5.

In campo le squadre del comprensorio apuo-versiliese impegnate nei vari campionati dalla serie A2 alla C2



Vediamo nel dettaglio.



SERIE A2

Il Città di Massa sarà impegnato domani pomeriggio (ore 16) in trasferta sul parquet del Fenice Venezia Mestre.



SERIE C1

Match casalingo per il Versilia Calcio a Cinque che questa sera (21.30) sul terreno del PalaForte affronta la formazione fiorentina del Midland Global Sport.



SERIE C2

Gara casalinga alle Colline Massesi (oggi ore 21.30) per il Futsal Massa che se la vedrà con la Folgor Calenzano.



Big match fuori casa per il Massa Calcio a Cinque che si recherà ad Asciano a far visita al Five to Five.