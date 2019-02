Calcetto, vittorie facili per Futsal e Massa Calcio a 5

Blues quarti in classifica, bianconeri ottavi

Calcetto - Importante vittoria per il Futsal Massa (foto) che tra le mura amiche piega il Poggio a Caiano con un inequivocabile 7-3. Protagonisti del match Balloni e Quadrelli con due doppiette, a segno anche Tognini, Gennai e Degubernatis.



Bella partita, buon ritmo e 3 punti importanti per la classifica e per il morale. Primo tempo equilibrato giocato bene da entrambe le parti che termina con il Futsal in vantaggio per 2 a 1 (Quadrelli e Balloni). Nella ripresa il Futsal parte in quarta e in pochi minuti va sul 5-1 con Degubernatis, Gennai e ancora Quadrelli. Gli ospiti cercano di accorciare ma con scarso successo, trovando la rete del 6-2, ma subito dopo rete finale di Balloni.



Molto bene anche il Massa Calcio a 5 che nella partita casalinga contro il fanalino di coda e ormai retrocesso Isola D'Elba non ha avuto difficoltà e ha chiuso senza infierire troppo per 4-2.



La classifica vede il Massa Calcio a 5 quarta con 35 punti, appaiata con il Trident Sport, mentre il Futsal è ottava (28 pt) ma con un buon margine di 6 lunghezze sul gruppo pericolante dei play out.



Prossimo turno venerdì 15 febbraio che vedrà il Massa e il Futsal rispettivamente sui campi di Trident e Timec.