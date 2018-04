Lazzini e compagni attendono la capolista che cerca un punto per laurearsi campione

Calcetto - Ultima partita stagionale per Città di Massa che nella sfida di questo pomeriggio attende il Futsal Pistoia. Partita di straordinaria importanza per gli ospiti che in caso di eventuale pareggio o vittoria si laureebbero vincitori del campionato con una storica promozione in A2, ma i ragazzi di Garzelli non hanno intenzione di essere la vittima sacrificale degli arancioni, nonostante siano già salvi da qualche settimana.



Imbarazzo della scelta per il tecnico livornese che avrà l’intera rosa a disposizione con il solo dubbio di Capitan Lazzini alle prese con un fastidio ad un polpaccio.



Inizio della gara previsto per le ore 16:00, prevista un'importante presenza di tifosi ospiti in arrivo da Pistoia per festeggiare l'eventuale promozione.