I bianconeri del presidente Vannucci si apprestano a disputare il quinto anno di Serie B

Calcetto - E' iniziata lunedi 20 agosto le preparazione estiva del Città di Massa, la più importante squadra di Calcio a 5 della provincia di Massa, che per il quinto anno si appresta a svolgere il difficile campionato di Serie B.



I ragazzi di mister Garzelli hanno iniziato a lavorare presso il Centro Sportivo Il Lago di Marina di Massa agli ordini del preparatore atletico Tommaso Ferrari, in vista della prima partita ufficiale del 22 settembre, giorno di esordio in Coppa Nazionale alle "Colline Massesi" contro il Prato (squadra di A2). L'inizio del campionato è invece fissato per sabato 6 ottobre quando sempre alle "Colline Massesi" arriverà la Mattagnanese Bsl. Un girone difficile il Raggruppamento C che comprende il vasto comprensorio di Toscana, Emilia e Liguria con corazzate del calibro dell'Olimpia Regium, che avrebbe dovuto partecipare al campionato di A1, e delle altre società emiliane, tutte molto attrezzate.



Per quanto riguarda la rosa è stata quasi completamente confermata quella che ha fatto molto bene la scorsa stagione, con qualche giovane innesto e due o tre importanti tasselli che in questi giorni dovrebbero essere ufficializzati (a breve verrà presentata).



Di seguito l'organigramma societario e il nuovo staff tecnico per la stagione 2018/2019:



Presidente ANDREA VANNUCCI

Vicepresidente MICHELE DONNO

Direttore Generale STEFANO AGNESINI

Responsabili prima squadra FAUSTO CELI e NICOLA ALBERTI

Team Manager U19 PAOLO BERTIPAGANI

Tesoriere NICOLA ALBERTI

Magazziniere FAUSTO CELI

Segretario FEDERICO MAGNANI



Allenatore RICCARDO GARZELLI

Vice Allenatore DAVIDE GIACONE

Prep. Atletico TOMMASO FERRARI

Prep. Portieri FABRIZIO LO CASCIO

Allenatore U19 GIACOMO ALIBONI

Vice Allenatore U19 LUCA LOMBARDI

Prep. Portieri U19 ALESSANDRO BATTELLI