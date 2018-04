Calcetto Serie B, domani ultima trasferta per il Città di Massa, anche se...

La striscia di 5 risultati utili consecutivi della squadra bianconera nelle ultime gare ha acceso una piccola fiammella di speranza che si chiama playoff

Calcetto - Qualla di domani potrebbe non essere l'ultima trasferta stagionale per il Città di Massa. E già perché la striscia di 5 risultati utili consecutivi della squadra bianconera nelle ultime gare ha acceso una piccola fiammella di speranza che si chiama playoff. Infatti a due giornate dalla fine della stagione sono 5 i punti di ritardo dalla Poggibonsese che occupa l'ultimo posto disponibile per l'accessso alle fasi finali per la promozione in A2.



Per la squadra di Garzelli domani quindi, trasferta in terra ligure contro il Futsal Genova, terza forza del campionato, squadra ricca di fuoriclasse e reduce dalle final eight di Coppa Italia, in cui è stata eliminata dai vincitori del trofeo.

Partita quindi sulla carta già segnata ma che il Città di Massa affronterà con la voglia e la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. Al rientro gli squalificati Ussi e Sermattei, probabile comunque un po' di turnover per dare spazio ai giovani e chi ha giocato meno in questa stagione.



Inizio della gara ore 16:00 in concomitanza con tutte le altre gare del girone.