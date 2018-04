Calcetto C2, Massa Calcio a 5 saluta i suoi tifosi ma con una sconfitta

Prossimo appuntamento per l'ultima di campionato nel campo del Five to Five

Calcetto - Saluta i suoi tifosi con una sconfitta il Massa Calcio a Cinque che, nella penultima giornata di campionato, perde 2 a 1 contro il Trident Sport. I biancoblu, ancora alle prese con infortunati e indisponibili, avevano a dipsosizione solamente sei giocatori che ciò nonostante hanno onorato degnamente la maglia, combattendo su ogni palla fino al termine della gara.



Il primo tempo, molto combattuto, finisce sull'uno a uno, con la rete di Manfredi in risposta al vantaggio ospite. Ad inizio secondo tempo la rete del due a uno del Trident Sport scuote i biancoblu, che comprensibilmente affaticati per i cambi limitati cercano immediatamente di raggiungere il meritato pareggio. Le occasioni fioccano ma la rete non arriva, così la gara volge al termine con il risultato di 2 a 1 per gli ospiti.



Sicuramente una sconfitta immeritata per i ragazzi di mister Antonioli, che ha comunque saputo tenere in partita i suoi fino alla fine, mettendo in campo una squadra determinata e ben organizzata.



Prossimo appuntamento per l'ultima di campionato nel campo del Five to Five, Venerdì 13 Aprile alle ore 22:00



Formazione: L.Fialdini, Ricci, Manfredi, De Angeli, E.Fialdini, Giammarinaro.

Rete: Manfredi