Calcetto C2, il Massa Calcio a 5 chiude con una sconfitta

Il campionato finisce qua, con un ottavo posto che sa di beffa visti i numerosi sforzi fatti dalla società che non sono stati ripagati degnamente in campo e fuori

Calcetto - ll Massa Calcio a Cinque chiude il campionato con una sconfitta, nella trasferta di Asciano Pisano contro il Five to Five i biancoblu perdono per 5 a 3. Una gara inutile al fine della classifica, dove le due squadre oramai non avevano più niente da chiedere al campionato.



Un primo tempo di studio tra le due squadre non crea molte emozioni e si chiude sull' 1 a 1 con la rete di Ricci. Secondo tempo molto più divertente, le squadre si allungano e le occasioni sono numerose.

Dopo il due a uno Apuano siglato da Ricci in apertura, i padroni di casa rispondono con veemenza portandosi in pochi minuti sul cinque a due, sfruttando il solito calo fisico dei biancoblu che anche in questa gara avevano a disposizione solo sette giocatori. La partita si chiude sul 5 a 3 con la rete finale di Elio Fialdini.



Il campionato finisce qua, con un ottavo posto che sa di beffa visti i numerosi sforzi fatti dalla società che non sono stati ripagati degnamente in campo e fuori.



Formazione: L.Fialdini, Baracca, Ricci, Manfredi, De Angeli, E.Fialdini, Giammarinaro.

Reti: Ricci 2, E.Fialdini