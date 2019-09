Calcetto - Buona la prima per il Città di Massa Calcio a 5, anzi buonissima. I bianconeri di mister Garzelli, all'esordio assoluto nel prestigioso campionato di Serie A2, sono riusciti a vincere per 6 reti a 4 sul campo dell'Olimpia Regium, unica squadra che la passata stagione, in Serie B, ha dato del filo da torcere ai massesi. Una gara superlativa nella quale, come al solito, si è messo in evidenza l'asso spagnolo Garrote che ha messo a segno una tripletta. Oltre a lui decisive le reti di Borges (doppietta) e Lari.



Di seguito le parole di mister Garzelli nel post partita: "Sono soddisfatto perché siamo riusciti per lunghi tratti ad esprimere il nostro gioco, dominando, il risultato è sempre stato in nostro possesso e talvolta abbiamo sbagliato delle occasioni per allungare ulteriormente. Va bene così, l'importante era prendere i tre punti, per esordire in questa nuova categorie nel migliore dei modi. Questo ci permetterà di lavorare bene durante la prossima settimana e per questo siamo fiduciosi per il futuro"