Big match per il Città di Massa a Volpiano

Calcetto - Dopo la storica qualificazione alle final four di Coppa Italia ottenuta grazie alla schiacciante vittoria al Palasanquirico di Asti, il Città di Massa torna a concentrarsi sul campionato e lo fa in occasione di una sfida durissima. Domani, 15 febbraio, i bianconeri di mister Garzelli saranno impegnati nella trasferta sul parquet dell'L84, società di Volpiano(TO) le cui quote sono in parte possedute dalla leggenda della Juventus Claudio Marchisio.



Una sfida ad alta quota al Palasport Don Antonio Albano di Brandizzo. Gli apuani arrivano infatti dalla vittoria casalinga contro Fenice Veneziamestre che li ha portati a quota 31 punti. Meno due proprio dalla formazione piemontese che nell'ultima giornata ha sì perso a Cagliari contro la terzultima in classifica Leonardo, ma che due giornate fa' è stata capace di annichilire la capolista Milano con un sonoro 9-1.

Una formazione temibile che in questo momento sarebbe quinta solo per la differenza reti a sfavore nei confronti con l'Imolese. Si tratta comunque della migliore difesa del girone con sole 49 reti subite, primato condiviso proprio con l'Imolese.



All'andata i bianconeri riuscirono ad acciuffare il pareggio per 2-2 a qualche secondo dalla fine prima di vedersi annullato il gol vittoria in maniera inspiegabile dall'arbitro a 6 secondi dalla sirena.



Gli uomini di Garzelli sono ormai quasi certi di aver raggiunto l'obiettivo stagionale: la salvezza. Ma la squadra ha dimostrato più volte di essere capace di imprese storiche e finché ci sarà un secondo da giocare darà tutto per portare a casa il pieno bottino e sognare, chissà, un posto ai play-off che in questo momento sono distanti solo 2 punti. Fondamentale sarà la partita di domani, non solo per la posta in palio ma anche e soprattutto per testare ancora una volta il livello, altissimo, raggiunto in poco tempo dal Città di Massa che ricordiamo è alla sua prima partecipazione al campionato di A2.



La partita sarà visibile in diretta, da domani alle 15.00, sulla pagina Facebook dell'L84 e su quella del Città di Massa.

Di seguito i convocati di Garzelli:

Dodaro, Nobili, Manfredi, Quintin, Garrote, Borges, Ziberi, Lari, Perciavalle, Bertoldi, Berti e Carrozzo