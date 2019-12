Beach Soccer, il vice-campione del mondo Carpita in visita al Città di Massa

Calcetto - Nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre il 2011 del Città di Massa Calcio a 5 ha ricevuto un’importante visita. Al “PalaOliveti” i ragazzini bianconeri si sono allenati con il vice campione del mondo di Beach Soccer Andrea Carpita, vecchia conoscenza del calcio a 11 delle nostre zone (attualmente senza squadra), impegnato anche con superlativi risultati nel calcio in spiaggia.



Come tutti sanno nel mese di novembre si sono disputati i mondiali di Beach Soccer in Paraguay, nei quali la nazionale azzurra è arrivata alla finalissima, perdendo per 6-4 contro il Portogallo del pallone d’oro Jordan. Oltre a Carpita, molti i giocatori della Versilia, quali il grande Dario Ramacciotti (sei gol per lui dei quali due in finale), Simone Marinai e il capocannoniere del torneo con 16 reti Gabriele Gori.