Palasport di Avenza, fine lavori prevista per maggio-giugno

Già eseguiti adeguamenti per 80mila euro. Presto sopralluogo della commissione sport. Vannucci: «Problemi col fotovoltaico»

Avenza - I lavori al palazzetto dello sport di Avenza dovrebbero essere ultimati tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Presto la commissione sport farà un sopralluogo presso la struttura per valutare i lavori già svolti. Riccardo Ratti dell’ufficio edilizia pubblica ieri ha fatto il punto sullo stato dell’arte in commissione.



“Abbiamo fatto un passaggio d’aggiornamento sui lavori già effettuati e su quelli ancora da eseguire – ha spiegato Gabriele Guadagni (M5s), presidente della commissione lavori pubblici – questi ultimi riguardano il parapetto, la tribuna, la piazzola di sosta esterna per l’ambulanza e dei cancelli che andranno posizionati in tribuna come separatori di settore. L’importo dei lavori già fatti, come ad esempio il bagno per disabili, è di 80mila euro. A lavori ultimati, il palazzetto sarà valutato dalla commissione pubblico spettacolo se non dovesse essere richiesta alcuna integrazione sarà presentata la scia per l’agibilità.”



Cristiano Bottici del Partito Democratico ha proposto un sopralluogo presso la struttura, sollevando perplessità sulla qualità dei lavori già svolti. Andrea Vannucci ha commentato: “Dopo un primo intervento al tetto ne è stato eseguito un secondo perché pioveva dentro la struttura, quindi evidentemente il primo era stato fatto male. Adesso se ne rende necessario un terzo perché non è stato tenuto conto del fatto che il fotovoltaico non può avere quel tipo di appoggio, come è stato fatto loro notare dai vigili del fuoco. Pertanto mi domando: come mai si accorgono dei problemi solo nel momento in cui i vigili glieli fanno notare?”.