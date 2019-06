Un appartamento per cinque ragazzi con disabilità. Vivranno in autonomia

- È stato inaugurato oggi un appartamento in via Toniolo (Avenza centro) destinato ad ospitare cinque ragazzi con disabilità in grado di vivere praticamente in autonomia. Il nastro è stato tagliato a mezzogiorno, ma alle 10 la struttura è stata presentata nella sede Anffas di Pian del Castellaro. Il traguardo è stato possibile grazie a una donazione della Fondazione Marmo, il cui presidente, Andrea Balestri, ha presenziato all’inaugurazione. Tra gli ospiti illustri vi era anche il deputato del Pd Cosimo Maria Ferri. “Questo è l’ultimo step di un percorso – spiega la dottoressa Stefania Marchini, psicologa Anffas – legato alla legge 112 del 2016 sul “dopo di noi”. Si chiama “Luoghi comuni”, ha coinvolto 15 ragazzi ed è stato realizzato in collaborazione con l’Asl Toscana Nord-Ovest; in Lunigiana Aias ha collaborato con l’Asl per realizzare un progetto analogo, denonimato “Anch’io posso”.Così i ragazzi con disabilità che prima alloggiavano sul viale XX Settembre avranno un nuovo appartamento completamente a norma, dove saranno seguiti da un operatore nelle ore diurne. Durante la notte, l’addetto manterrà una reperibilità telefonica. Tutti loro sono inseriti nel mondo del lavoro. Ovviamente questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di un’équipe terapeutica molto articolata, coordinata dalla dottoressa Alba Greco, che lavora nella sede di pian del Castellaro: io mi occupo dei colloqui individuali, ma abbiamo anche uno psicologo che fa gruppi esperienziali, nonché educatori di vario tipo. Con l’obiettivo di far raggiungere ai nostri ospiti autonomia.”

I.R.