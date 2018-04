Domani sabato 14 e domenica 15 la `Coppa città di Carrara`

Verso la Coppa Italia, scontro all'ultima stoccata nel palazzetto dello Sport di Avenza

Avenza - In arrivo un fine settimana decisamente intenso per gli schermitori di tutta la Toscana.

Mancano infatti pochi giorni all’avvio della 30? Coppa Città di Carrara, appuntamento fondamentale per tutti gli atleti toscani cat. Assoluti che sabato 14 e domenica 15 combatteranno all’interno del Palazzetto dello Sport di Avenza per contendersi, stoccata su stoccata, l’accesso alla fase nazionale della Coppa Italia di Scherma.



Due giorni di combattimenti di spada, fioretto e sciabola, che vedranno susseguirsi oltre trecento uomini e donne nelle tre specialità olimpiche più medagliate nella storia dello sport italiano. Un evento importante che ha vantato nelle passate stagioni la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale e che proprio quest’anno giunge alla sua 30?edizione. Il Club Scherma Apuano, società schermistica carrarese che organizza l’evento, schiererà sulle pedane di Avenza 10 schermitori tra fiorettisti e spadisti: Gabriele Favaretto (fioretto e spada), Iacopo Nicoli (fioretto e spada), SaraLuciani (fioretto e spada), Lucrezia Zanzanaini (spada), Davide Giachetti (spada), Francesco Maffioli (spada), Francesco Madaffari (spada), Carmilla Lattanzi (spada), Luokai Semeraro (spada), Giacomo Contipelli (spada). Da sottolineare la partecipazione di Iacopo Nicoli, primo nel ranking nazionale di fioretto per la categoria 1 Master e quella dell’Istruttore Nazionale Gabriele Favaretto che torna a calcare le pedane di Carrara anche nella spada, arma in cui aveva ottenuto importanti successi in passato.



Sono esclusi dalla competizione i carraresi Andrea Della Pina, reduce da un bronzo europeo U.23, e Isabella Panzera, entrambi già qualificati alla Coppa Italia Nazionale grazie alla loro posizione nel ranking assoluto. Il presidente della società apuana, Pierluigi Lazzaroni, ringrazia i collaboratori e gli sponsor che con il loro impegno hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento. Il Palazzetto dello Sport sarà aperto sabato 14 e domenica 15 aprile, dalle 8.30 alle 17 circa. Ingresso gratuito