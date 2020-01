«Parco Guadagnucci, bonifica conclusa entro fine 2020»

Avenza - Otto mesi, comprensivi di operazioni di collaudo, quelli necessari per completare l'opera di bonifica del Parco Guadagnucci, nella zona "Grotta" di Avenza. I lavori entreranno a breve nel vivo e, una volta terminati, prima della fine del 2020, il parco verrà restituito alla completa fruizione da parte dei cittadini.



A spiegarlo è stata l'assessore all'ambiente Sarah Scaletti, che, rispondendo alle affermazioni di alcuni esponenti della minoranza, che negli ultimi giorni l'hanno accusata di "mettere il cappello sul lavoro degli altri", parte ricostruendo la cronistoria del parco, che riportiamo di seguito:



Nel 2003 una serie di indagini delll’Azienda sanitaria rileva la presenza di sostanze inquinanti in un punto di campionamento del suolo del parco Guadagnucci. Nove anni dopo, nel 2012, il Comune di Carrara interviene per eliminare la contaminazione che in quel momento si pensa essere molto limitata. Durante gli scavi (marzo e luglio 2012) emerge che l’inquinamento è più esteso rispetto a quanto si pensasse inizialmente. Passa un anno. L’Ufficio Ambiente elabora il piano di caratterizzazione, contenente le indagini necessarie a comprendere la reale estensione dell’inquinamento. Piano di caratterizzazione che - tiene a precisare l'assessore - significa letteralmente andare ad analizzare cosa c'è nel sottosuolo. L'approvazione avviene da parte della Regione Toscana l'anno successivo, nel 2014. Tra giugno e luglio 2017, per un costo totale di 25mila euro viene realizzata la caratterizzazione. A ottobre il neo insediato assessore all’Ambiente Sarah Scaletti riceve i risultati della caratterizzazione ambientale, che vengono validati da Arpat il mese successivo. L’assessore si attiva immediatamente avviando un’interlocuzione con la Regione Toscana per reperire le fonti di finanziamento dei lavori di bonifica, stimati sin da subito in oltre 200mila euro. Tale interlocuzione si concretizza nel dicembre del 2017 con l’inserimento della bonifica del Parco Guadagnucci, tra gli interventi prioritari del documento di indirizzo sulle bonifiche pubbliche approvato il 27 dicembre dalla giunta regionale toscana. Tra gennaio e maggio 2018 vengono affidati gli incarichi e predisposti sia l’analisi di rischio igienico sanitaria sia il progetto operativo definitivo di bonifica. A ottobre la Regione Toscana approva l’analisi di rischio e il progetto operativo e tra dicembre 2018 e giugno 2019 il comune prosegue con la redazione del progetto esecutivo e continuano le interlocuzioni con la Regione Toscana per il finanziamento. Si arriva a giugno 2019, quando la Regione formalizza il finanziamento per la bonifica. L'approvazione del progetto avviene lo scorso settembre da parte della Soprintendenza e il 3 ottobre da parte della giunta comunale.



Si tratta di un intervento da 225mila euro, oltre oneri di progettazione, di cui 214mila euro stanziati dalla Regione Toscana e i restanti dal Comune di Carrara. Nei giorni successivi viene indetta la gara. La consegna dei lavori avviene a dicembre 2019.



"Da questa cronistoria capiamo quale sia stata la mole di lavoro svolta dalla nostra amministrazione in questi due anni - ha insistito Scaletti - Nel 2017 non avevamo né risorse né progetti, e senza questi non vai da nessuna parte. Grazie al nostro lavoro nel 2019 siamo riusciti ad avere entrambi. Si capisce quindi come le affermazioni emerse in questi giorni sulla stampa siano una totale mistificazione della realtà. Qui non si tratta del voler mettere io cappello sul lavoro degli altri, ma della giusta rivendicazione di un lavoro fatto a ritmo serrato in questi due anni. Affermare che era già stato avviato e che bastava semplicemente proseguire l'iter e totale significa stravolgere i fatti. E' stato anche detto - ha aggiunto - che non mi presento mai nelle sedi istituzionali, anche extra comunali, dove si parla di ambiente, e che tra 2017 e 2018 ho fatto poche missioni. Peccato che queste affermazioni si basino su dati relativi a rimborsi spese pubblicati online. Ma questa è una fonte errata, in quanto da due anni ho scelto di non avere più rimborsi spese in relazione alle mie missioni. La mia presenza è costante e continua, e questo emerge chiaramente nei verbali. Chi mi accusa dovrebbe informarsi meglio".



"Ci tengo infine a precisare - ha concluso l'assessore - che la bonifica del parco Guadagnucci non ha nulla a che vedere con l'inquinamento delle aree Sin e Sir di Massa Carrara, inquinamento che è da imputarsi dagli insediamenti industriali del passato. La contaminazione di una parte di terreno del parco della Grotta, dell'altezza di circa un metro è mezzo sotto uno strato di 20 centimetri non contaminati, deriva da rifiuti solidi urbani. Ciò significa che la zona era stata utilizzata come discarica. L'intervento di bonifica verrà attuato rimuovendo la parte contaminata e nel corso dei lavori non ci saranno rischi per la popolazione che vive nell'intorno".