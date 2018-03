Viareggio Cup: vince l´Inter

La viola si arrende ancora una volta in Finale

Toscana - Finisce sul più bello la corsa della Fiorentina del massese Luca Mosti alla Viareggio Cup. I viola arrivati in Finale dopo la netta vittoria contro la Juventus, si sono arresi in Finale all'Inter, formazione considerata favorita alla vigilia del Torneo.

I ragazzi di mister Bigica, sono passati in vantaggio in avvio di ripresa grazie a Sottil ma poi hanno subito la reazione veemente dei nerazzurri che hanno iniziato a stazionare stabilmente nella metà campo viola fino a trovare il pari con Belkheir. Nei supplementari Vergani ribalta lo svantaggio iniziale, sfruttando un'incertezza di Ghidotti. Vince l'Inter che sale così a otto nell'Albo d'oro raggiungendo proprio la Fiorentina che non vince dal 1992. I viola nelle ultime cinque finali disputate, hanno sempre perso. Per quanto riguarda Mosti, il terzino destro è uscito per infortunio al 63' st, al suo posto il '00 Ferrarini.