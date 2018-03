Pisa-Carrarese 0-2, Dg Berti: `Dopo la scoppola di Alessandria, abbiamo mostrato gli attributi`

Il diggì vede i Play-off: "Nulla ci è precluso, remiamo tutti dalla stessa parte, c'è coesione". Sul tifo: "Oggi hanno mostrato tutta la loro passione"

Toscana - Il Direttore Generale Gianluca Berti ha preso la parola al termine di Pisa-Carrarese, derby meritatamente vinto dai marmiferi che hanno così archiviato in maniera definitiva, la scoppola rimediata martedi al "Moccagatta" di Alessandria.



"Questa sera la Carrarese ha avuto la supremazia di gioco su un campo difficile come quello del Pisa. La gara di Alessandria è stata una scoppola non da poco e dal punto di vista della reazione nervosa la squadra ha mostrato gli attributi che sono nelle corde di tutti i ragazzi. C'è compattezza ed unità di intenti per cui nulla ci è precluso da qui alla fine del campionato e nella fase playoff. Società, dirigenza, staff tecnico remano tutti dalla stessa parte ed anche dopo Martedì non c'è stato scollamento, anzi ancora più partecipazione straordinaria dei nostri supporters che, oggi, hanno mostrato tutto il trasporto per la propria squadra. Sul campo, ho visto calciatori che hanno lottato con grinta ed orgoglio e hanno voluto vincere a tutti i costi mettendo una pietra sopra la partita di Alessandria con questa vittoria schiacciante ai danni del Pisa che ci conferma nelle zone alte delle classifica. "