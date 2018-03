Parlamento studenti: il 21 marzo a Pisa contro le mafie

I giovani toscani in prima fila per la Giornata della memoria e dell’impegno promossa da Libera

Toscana - Confermando la “formula” adottata negli ultimi anni, il 21 marzo in tanti luoghi d’Italia si svolgerà la Giornata della memoria e dell’impegno, promossa dall’Associazione Libera, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Insieme per diventare una comunità solidale e corresponsabile, ricordando i nomi delle vittime e facendosi portavoce di una richiesta di verità e giustizia.



La piazza toscana sarà quest’anno la città di Pisa e anche il Parlamento degli Studenti sarà tra le Istituzioni partecipanti. “Intendiamo testimoniare l’impegno in prima persona nel contrasto a ogni forma di mafia e illegalità diffusa, a partire dalle piccole azioni quotidiane”, spiegano gli studenti del Parlamento. Che negli anni, ricordano, ha partecipato ai campi di lavoro nei terreni confiscati alla mafia e organizzato iniziative di sensibilizzazione e gemellaggi istituzionali in Sicilia e in Campania.



“Anche la nostra Regione non è esente da fenomeni di infiltrazione mafiosa e per questo è importante partecipare alla mobilitazione di Libera – sottolineano i giovani toscani – e promuovere nelle nostre scuole una maggiore cultura della legalità, per formare cittadini sempre più consapevoli e responsabili”.