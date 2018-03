Se il Made in Italy decolla grazie agli strumenti digitali: Ebranditalia ed il successo della cosmesi online

Ebranditalia.com

- C'è un settore la cui crescita non ha conosciuto rallentamenti neppure nel corso della grande crisi e che oggi sembra voler far da apripista, dimostrando come il marchio del Made in Italy sia ancora forte e necessiti solo di nuovi canali per esprimersi a pieno: quello dell'estetica e della cosmesi.In questo articolo vogliamo fare il punto sullo stato dell'arte di uno dei comparti meno conosciuti ma più vitali della produzione nostrana, focalizzandoci sulla storia esemplare di Ebranditalia, una piccola impresa nata proprio nel 2011 – annus horribilis dell'economia italiana – che nonostante la congiuntura negativa ha conosciuto da subito una crescita esponenziale, raggiungendo il traguardo dei 3 milioni di euro di fatturato in soli 7 anni.In che modo? Intuendo tutte le potenzialità del commercio online.Che il settore della cosmesi sia uno dei più sani e prolifici nel nostro paese lo confermano i dati: il report annuale stilato da Cosmetica Italia parla di un incremento del giro di affari pari al 4,4% nel 2017, con un fatturato complessivo giunto attorno agli 11 miliardi di euro (considerando l'intero comparto, dalla produzione di cosmetici, strumenti e accessori ai servizi erogati al pubblico da spa, centri estetici, parrucchieri, ecc.).Entusiasmanti poi le previsioni per l'anno in corso: nel 2018, l'industria italiana del benessere e della bellezza potrebbe registrare un'ulteriore crescita del 5%, trainata dal boom della domanda interna e delle esportazioni.Emergere all'interno di un mercato già caratterizzato da un'offerta ricca e variegata non è certo un'impresa semplice, eppure l'attenzione alla qualità da un lato e l'adozione di soluzioni tecnologiche funzionali e convenienti dall'altro, oggi, può aprire la strada del successo anche ai piccoli progetti imprenditoriali.Quando nel 2011 Ebranditalia muove i primi passi, l'intero progetto conta solo sulle forze di 4 dipendenti. Ad inizio 2018, l'Azienda è una realtà affermata nel settore delle forniture cosmetiche, attiva sia nella produzione che nella vendita di un ampia varietà di articoli di bellezza, con un personale cresciuto a 25 dipendenti ed un portafoglio clienti che annovera centri benessere, istituti di estetica, liberi professionisti e semplici privati.Fulcro del successo delle proposte di Ebranditalia è l'omonima piattaforma e-commerce, un portale curato in ogni dettaglio per offrire agli utenti un'esperienza di navigazione semplice e fluida attraverso il ricco catalogo oggi offerto dall'Azienda.è il frutto del costante impegno di un team di sviluppatori che negli anni ha migliorato l'architettura del portale per rendere sempre più chiaro l'accesso ai suoi ricchi contenuti. Decisive anche le garanzie e la trasparenza che regolano il rapporto dell'Azienda con i suoi clienti in merito al trattamento dei dati personali e gli stringenti protocolli di sicurezza adottati per rendere affidabili al 100% i pagamenti.Altra chiave del successo di Ebranditalia è la differenziazione dell'offerta: nel catalogo presente online troviamo ogni possibile declinazione di tutti i prodotti cosmetici tradizionali, dalle cerette agli smalti semipermanenti, ma anche linee esclusive comprendenti protocolli completi per i più disparati trattamenti, come la linea di cosmetici biologici di alta qualità "Ebrand Advance Pro".A completare l'offerta è poi la nutrita selezione di complementi di arredo funzionali (come i classici lettini per i centri estetici) e di strumenti professionali (tra cui i macchinari per i trattamenti di radiofrequenza).Una piattaforma tecnologica per le vendite di alto livello è tutto ciò che occorre per guadagnare il successo del pubblico? Ovviamente no.Come insegna l'esperienza di Ebranditalia, le competenze umane rimangono il vero valore aggiunto di qualunque progetto imprenditoriale.Se l'Azienda oggi può vantare un'elevatissima percentuale di clienti soddisfatti e di partnership ormai consolidate, lo deve anche alle competenze e alla professionalità di un servizio di costumer care sempre pronto a fornire consigli per la scelta dei prodotti migliori e chiarimenti sulle proprietà, le formulazioni e le modalità d'uso degli articoli di interesse.Ruolo di primo piano anche quello svolto dal reparto logistica, che nel corso del 2017 è giunto a gestire oltre 200 ordini al giorno, garantendo sempre imballaggi impeccabili e consegne entro 24-48 ore grazie ad uno scrupoloso lavoro di pianificazione delle attività.Una volta conquistato il successo, occorre impegnarsi per restare sempre competitivi: ecco perché Ebranditalia continua ad investire in ricerca e sviluppo, aggiornandosi costantemente sui nuovi trend del mercato della cosmesi internazionale ed ideando nuovi prodotti e formulazioni capaci di rispondere alle esigenze del pubblico, mirando a qualità, convenienza ed efficacia.La novità in arrivo nei primi mesi del 2018? Il lancio del nuovo servizio di produzione di cosmetici conto terzi , che consente alle aziende partner di Ebranditalia di acquistare forniture brandizzate con marchi o loghi a propria scelta.