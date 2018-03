Un corso di motion graphics a La Spezia

Destinato a tutti gli appassionati del settore

Toscana - L’associazione culturale Officine Tok, in collaborazione con la Glo.ber srls, informano che sono

aperte le iscrizioni al corso di "Motion Graphic" di livello base, per acquisire le principali tecniche di animazione. E' destinato a tutti gli appassionati e creativi del settore.



Si richiedono: la conoscenza base di informatica, avere a disposizione un proprio portatile e padronanza di software come Photoshop e/o Illustrator. Il percorso di studio consiste nella stesura e sviluppo di uno storyboard, utilizzo dei livelli, creazione di caratteri, approccio elementare al sound designer, gestione effetti, simulazione 3D.



Il corso inizierà a raggiungimento del numero massimo di partecipanti, che è fissato in sei allievi, e si terrà presso la sede di Officine Tok in via Volta 24 alla Spezia. Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 320-4284650 e sul sito www.glober.it.





Dalla stesura di uno storyboard all’utilizzo di livelli e effetti, si arriverà alla realizzazione di un video

di animazione e relativa esportazione su varie piattaforme.