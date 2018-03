Il Pichichi, la classifica marcatori di Calcio Massa Carrara

Pochi match e pochi gol, Bedini regala il successo alla Portuale nel derby

Provincia - Serie C e D

La vittoria di Pisa lancia definitivamente la Carrarese in zona playoff, una vittoria arrivata con l'autorete di Lisuzzo e la rete al 90' di Cardoselli, al primo centro stagionale. Resta a secco di reti e di vittorie la Massese, battuta agli Oliveti dal San Donato Tavernelle. In classifica comanda sempre Tavano

18 Reti: Tavano (Carrarese)

8 Reti: Benedetti (Massese)

7 Reti: Biasci (Carrarese), Coralli (Carrarese)

6 Reti: Remorini (Massese)

5 Reti: Vassallo (Carrarese), Bentivegna (Carrarese)

4 Reti: Del Nero (Massese), Spinosa (Massese), Lombardi (Massese)

3 Reti: Amico (Massese)

2 Reti: Piscopo (Carrarese), Scalini (Massese), Frugoli (Massese)

1 Rete: Andrei (Carrarese), Tentoni (Carrarese), Cais (Carrarese), Tortori (Carrarese), Cardoselli (Carrarese), Fenati (Massese), Gioè (Massese), Massoni (Massese)

Dilettanti

Giornata dedicata ai recuperi per i dilettanti, con alcune squadre impegnate dopo gli stop forzati delle domeniche 4 e 11 marzo; Iardella non riesce ad allungare e rimane a digiuno nella partita di Sextum, dove il Serricciolo trova un pareggio buono per restare attaccato al treno dei playoff. La rete più importante è quella di Bedini (4 gol), che regala la vittoria nel derby alla Portuale e mette un ulteriore mattoncino verso la salvezza dei giallo-amaranto, mentre il gol di Lopez (12) porta la Tirrenia vicina al traguardo e il bomber gialloblu in scia di Tarantola per il terzo gradino del podio.

20 Reti: Iardella (Serricciolo)

19 Reti: Gassani (Fivizzanese)

14 Reti: Tarantola (Monti)

12 Reti: Lopez (Tirrenia),

11 Reti: Guadagni (Atletico Carrara), Mori (Filattierese)

10 Reti: Petrocchi (Unione Montignoso)

8 Reti: Sbardella (Serricciolo), Baldini F. (Ricortola), Petazzoni (Filattierese), Moisè (Monzone)

7 Reti: Conedera (Marina La Portuale), Corsi (Romagnano), Attuoni (Monzone)

6 Reti: Benedetti (San Marco Avenza), Manfredi (San Marco Avenza), Pinarelli (Tirrenia), Luzzoli (Atletico Carrara), Giromini (Monti), Madeddu (Monti), Conti (Ricortola)

5 Reti: Doretti (San Marco Avenza), Gabrielli (San Marco Avenza), Ceccarelli (Pontremolese), Pardini (Don Bosco Fossone), Malatesta (Monti), Malatesta (Filattierese), Bellini (Filattierese), Caldi L. (Filvilla), Agiede (Fivizzanese)

4 Reti: Bedini (Marina La Portuale), Occhipinti (Pontremolese), Benassi (Pontremolese), Kabashi (Tirrenia), Stabile (Don Bosco Fossone), Biagini Mi.(Romagnano), Cristiani (Atletico Carrara), Costa (Monzone), Cecconi (Monzone), Ferrara (Filvilla), Bregasi (Filvilla), Baldassini (Filvilla), Caldi A. (Filvilla), Ginesi (Filvilla), Cerutti (Filattierese), Bertoli P. (Fivizzanese)

3 Reti: Tazzini (Marina La Portuale), Filippi G. (Pontremolese), Angeli (Romagnano), Tonazzini (Don Bosco Fossone), Franchi (Don Bosco Fossone), Tavoni (Serricciolo), Martinucci (Atletico Carrara), Lazzerini (Filattierese), Pedrinzani (Ricortola), Barbieri (Ricortola), Stocchi (Ricortola), Borghetti C. (Monzone), Manassero (Monti)

2 Reti: Giannantoni (San Marco Avenza), Ceccarini (Marina La Portuale), De Negri (Pontremolese), Balestracci (Pontremolese), Ceragioli (Serricciolo), Tonelli (Serricciolo), Caro (Don Bosco Fossone), Bertagnini (Don Bosco Fossone), Citro (Don Bosco Fossone), Di Benedetti (Romagnano), Borrini (Romagnano), Youssefi (Tirrenia), Giulianelli (Tirrenia), Marchini (Atletico Carrara), Lazzari (Atletico Carrara), Barbieri E. (Atletico Carrara), Spagnoli (Filattierese), Moscatelli (Filattierese), Duranti (Fivizzanese), Cresci (Fivizzanese), Poli (Fivizzanese), Chelotti Fra. (Monti), De Angeli (Monti), Simi (Unione Montignoso), Guarducci (Unione Montignoso), Orsoni (Filvilla), Angeloni (Ricortola), Pellegrini (Ricortola), Scarci (Ricortola), Arcangeli P. (Monzone)

1 Rete: Maggiari (Marina La Portuale), Signorini (Marina La Portuale), Costa (Marina La Portuale), Puccinelli (Marina La Portuale), Cuccolo (Marina La Portuale), Della Maggiora (Marina La Portuale), Magni (San Marco Avenza), Mazzucchelli (San Marco Avenza), Pinelli (San Marco Avenza), Raffaeta (San Marco Avenza), Martinelli (San Marco Avenza), Da Pozzo (San Marco Avenza), Del Padrone (Pontremolese), Bernieri (Pontremolese), D'Angelo (Pontremolese), Buo (Serricciolo), Forno (Serricciolo), Lisi (Serricciolo), Petralia (Serricciolo), Marchionna (Serricciolo), Ginocchi (Serricciolo), Coloretti (Don Bosco Fossone), Giannarelli (Don Bosco Fossone), Radicchi (Don Bosco Fossone), Passiglia (Don Bosco Fossone), Pantera (Romagnano), Del Giudice (Romagnano), Biagini Ma. (Romagnano), Berti (Romagnano), Valentini (Romagnano), Leopoldo (Romagnano), El Bard (Tirrenia), Poggi (Tirrenia), Mariani (Filattierese), Riani (Fivizzanese), Tedeschi (Fivizzanese), Rubino (Fivizzanese), Duchi (Fivizzanese), Gianni (Fivizzanese), Ginocchi (Ricortola), Vanni (Ricortola), Giusti (Ricortola), Bellè (Ricortola), Ascenzi (Ricortola), Mosti (Ricortola), Manzo (Atletico Carrara), Puntelli (Atletico Carrara), Volpi S. (Atletico Carrara), Barbieri S. (Atletico Carrara), Lazzari (Atletico Carrara), Corsini (Atletico Carrara), Musetti (Atletico Carrara), Mandaliti (Filvilla), Bianchi (Filvilla), Vegnuti (Filvilla), Guza (Filvilla), Imad (Filvilla), Belli (Filvilla), Tenerini (Unione Montignoso), Borsalino (Unione Montignoso), Giannecchini (Unione Montignoso), Serrouk (Unione Montignoso), Arcangeli A. (Monzone), Ottolini (Monzone), Mencatelli (Monti), Chelotti Fed. (Monti), Reburati (Monti)