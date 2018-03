Il Pichichi, la classifica marcatori di Calcio Massa Carrara

Diciottesimo centro per Tavano, tra i dilettanti è lotta per la terza piazza

Provincia - Serie C e D

Continua la corsa solitaria in testa di Tavano, ancora a segno nella vittoria di domenica con la Lucchese, e con lui torna al gol anche l'altra esperta punta gialloazzurra Coralli; attacco carrarese a secco invece nel turno infrasettimanale di Alessandria, dove è arrivata una sonora sconfitta che non pregiudica al momento la posizione di classifica nei playoff. Non riesce più a vincere invece la Massese, che viene sconfitta per 1 a 0 ad Albissola rimandando probabilmente i sogni di gloria alla prossima stagione.

18 Reti: Tavano (Carrarese)

8 Reti: Benedetti (Massese)

7 Reti: Biasci (Carrarese), Coralli (Carrarese)

6 Reti: Remorini (Massese)

5 Reti: Vassallo (Carrarese), Bentivegna (Carrarese)

4 Reti: Del Nero (Massese), Spinosa (Massese), Lombardi (Massese)

3 Reti: Amico (Massese)

2 Reti: Piscopo (Carrarese), Scalini (Massese), Frugoli (Massese)

1 Rete: Andrei (Carrarese), Tentoni (Carrarese), Cais (Carrarese), Tortori (Carrarese), Fenati (Massese), Gioè (Massese), Massoni (Massese)

Dilettanti

Il maltempo blocca Iardella a Sextum e Gassani ne approfitta per accorciare ad una sola lunghezza il distacco tra i due; un 2018 con i fiocchi quello di Gassani a Fivizzano, con una continuità di reti e belle giocate che stanno trascinando la Fivizzanese in zona playoff. Alle loro spalle un terzetto si porta a quota 11 (Lopez, Mori e Guadagni), mettendo nel mirino la terza posizione di Tarantola; ci aspettiamo una bella lotta per andare ad occupare il terzo gradino del podio, fermo restando che le prime due posizioni sembrano essere irraggiungibili. Nelle posizioni centrali avanzano Petazzoni (8 gol), Conedera (7), Doretti e Gabrielli (5), mentre segnaliamo la doppietta di Benassi, rientrato a Pontremoli a dicembre ed autore fino a questo punto di quattro preziose reti per la salvezza della Pontremolese

20 Reti: Iardella (Serricciolo)

19 Reti: Gassani (Fivizzanese)

14 Reti: Tarantola (Monti)

11 Reti: Lopez (Tirrenia), Guadagni (Atletico Carrara), Mori (Filattierese)

10 Reti: Petrocchi (Unione Montignoso)

8 Reti: Sbardella (Serricciolo), Baldini F. (Ricortola), Petazzoni (Filattierese), Moisè (Monzone)

7 Reti: Conedera (Marina La Portuale), Corsi (Romagnano), Attuoni (Monzone)

6 Reti: Benedetti (San Marco Avenza), Manfredi (San Marco Avenza), Pinarelli (Tirrenia), Luzzoli (Atletico Carrara), Giromini (Monti), Madeddu (Monti), Conti (Ricortola)

5 Reti: Doretti (San Marco Avenza), Gabrielli (San Marco Avenza), Ceccarelli (Pontremolese), Pardini (Don Bosco Fossone), Malatesta (Monti), Malatesta (Filattierese), Bellini (Filattierese), Caldi L. (Filvilla), Agiede (Fivizzanese)

4 Reti: Occhipinti (Pontremolese), Benassi (Pontremolese), Kabashi (Tirrenia), Stabile (Don Bosco Fossone), Biagini Mi.(Romagnano), Cristiani (Atletico Carrara), Costa (Monzone), Cecconi (Monzone), Ferrara (Filvilla), Bregasi (Filvilla), Baldassini (Filvilla), Caldi A. (Filvilla), Ginesi (Filvilla), Cerutti (Filattierese), Bertoli P. (Fivizzanese)

3 Reti: Bedini (Marina La Portuale), Tazzini (Marina La Portuale), Filippi G. (Pontremolese), Angeli (Romagnano), Tonazzini (Don Bosco Fossone), Franchi (Don Bosco Fossone), Tavoni (Serricciolo), Martinucci (Atletico Carrara), Lazzerini (Filattierese), Pedrinzani (Ricortola), Barbieri (Ricortola), Stocchi (Ricortola), Borghetti C. (Monzone), Manassero (Monti)

2 Reti: Giannantoni (San Marco Avenza), Ceccarini (Marina La Portuale), De Negri (Pontremolese), Balestracci (Pontremolese), Ceragioli (Serricciolo), Tonelli (Serricciolo), Caro (Don Bosco Fossone), Bertagnini (Don Bosco Fossone), Citro (Don Bosco Fossone), Di Benedetti (Romagnano), Borrini (Romagnano), Youssefi (Tirrenia), Giulianelli (Tirrenia), Marchini (Atletico Carrara), Lazzari (Atletico Carrara), Barbieri E. (Atletico Carrara), Spagnoli (Filattierese), Moscatelli (Filattierese), Duranti (Fivizzanese), Cresci (Fivizzanese), Poli (Fivizzanese), Chelotti Fra. (Monti), De Angeli (Monti), Simi (Unione Montignoso), Guarducci (Unione Montignoso), Orsoni (Filvilla), Angeloni (Ricortola), Pellegrini (Ricortola), Scarci (Ricortola), Arcangeli P. (Monzone)

1 Rete: Maggiari (Marina La Portuale), Signorini (Marina La Portuale), Costa (Marina La Portuale), Puccinelli (Marina La Portuale), Cuccolo (Marina La Portuale), Della Maggiora (Marina La Portuale), Magni (San Marco Avenza), Mazzucchelli (San Marco Avenza), Pinelli (San Marco Avenza), Raffaeta (San Marco Avenza), Martinelli (San Marco Avenza), Da Pozzo (San Marco Avenza), Del Padrone (Pontremolese), Bernieri (Pontremolese), D'Angelo (Pontremolese), Buo (Serricciolo), Forno (Serricciolo), Lisi (Serricciolo), Petralia (Serricciolo), Marchionna (Serricciolo), Ginocchi (Serricciolo), Coloretti (Don Bosco Fossone), Giannarelli (Don Bosco Fossone), Radicchi (Don Bosco Fossone), Passiglia (Don Bosco Fossone), Pantera (Romagnano), Del Giudice (Romagnano), Biagini Ma. (Romagnano), Berti (Romagnano), Valentini (Romagnano), Leopoldo (Romagnano), El Bard (Tirrenia), Poggi (Tirrenia), Mariani (Filattierese), Riani (Fivizzanese), Tedeschi (Fivizzanese), Rubino (Fivizzanese), Duchi (Fivizzanese), Gianni (Fivizzanese), Ginocchi (Ricortola), Vanni (Ricortola), Giusti (Ricortola), Bellè (Ricortola), Ascenzi (Ricortola), Mosti (Ricortola), Manzo (Atletico Carrara), Puntelli (Atletico Carrara), Volpi S. (Atletico Carrara), Barbieri S. (Atletico Carrara), Lazzari (Atletico Carrara), Corsini (Atletico Carrara), Musetti (Atletico Carrara), Mandaliti (Filvilla), Bianchi (Filvilla), Vegnuti (Filvilla), Guza (Filvilla), Imad (Filvilla), Belli (Filvilla), Tenerini (Unione Montignoso), Borsalino (Unione Montignoso), Giannecchini (Unione Montignoso), Arcangeli A. (Monzone), Ottolini (Monzone), Mencatelli (Monti), Chelotti Fed. (Monti), Reburati (Monti)