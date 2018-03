Corinne Federighi in evidenza al Rally `Il ciocco`

La pilota massese centra il successo tra gli equipaggi femminili e conferma l’ottimo feeling con la Renault Clio R3C sulle strade dell’appuntamento inaugurale di Campionato Italiano Rally

Provincia - Ha centrato quello che era l’obiettivo prefissato, Corinne Federighi. La pilota massese, portacolori della scuderia Project Team, si è elevata al primo posto della classifica femminile del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento inaugurale di Campionato Italiano Rally andato in scena nel fine settimana su quindici prove speciali “disegnate” nella cornice della Mediavalle lucchese.



Al volante della Renault Clio R3C, vettura con la quale Corinne Federighi ha centrato per ben due volte la vittoria tricolore femminile ed assistita alle note da Monica Cicognini, la driver toscana si è espressa in modo soddisfacente nonostante alcuni problemi ai freni che, fin dall'avvio di gara, ne hanno limitato la performance.



Supportata dal team Smd Racing, struttura che l’ha accompagnata nelle ultime due stagioni, entrambe archiviate con le vittorie di categoria nel Campionato Italiano Rally e nell'International Rally Cup, Corinne Federighi si è resa protagonista di un confronto ad esclusione sulle tecniche prove speciali di Mediavalle e Garfagnana, teatro della “prima” della massima serie rallistica nazionale.



“Ci tengo a ringraziare la squadra che ha fatto, ancora una volta, ilmassimo per sopperire ad un problema che io stessa ho inizialmente sottovalutato ed imputato alla presenza di due ruote di scorta– il commento di Corinne Federighi a fine gara – in due service e

mezz’ora a disposizione hanno fatto il possibile. Logicamente nella fase finale ho optato per una condotta prudente che, visto il problema all’impianto frenante, mi permettesse di concretizzare con la vittoria”.



Archiviato il Rally “Il Ciocco”, Corinne Federighi sta valutando la partecipazione ad ulteriori appuntamenti della programmazione firmata Acisport, a conferma di una stagione sportiva che la vedrà impegnata anche al fianco del driver Marco Runfola, nella insolita veste di

copilota.