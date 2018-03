Campionato Nazionale Dottori Commercialisti, Massa Carrara gioca a tennis contro il Bergamo

A Fossone si impongono con un 6 a 3 inequivocabile. A segno Musetti, Angeloni, Fiocchi, Colombini, Foresti e Benedini

Provincia - Decisiva vittoria della squadra di calcio dell’Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che batte, con un perentorio 6-3, la forte squadra di Bergamo. La partita , disputata in data 22 marzo sul campo casalingo di Fossone, era valevole per seconda giornata di ritorno del girone eliminatorio del . Le reti apuane portano la firma di Musetti G., Angeloni, Fiocchi ,Colombini, Foresti e rigore di Benedini .



La classifica provvisoria vede, Milano a punteggio pieno a 12 punti (4 partire), Massa Carrara a 10 punti (5 partite) , Bergamo a 4 (5 partite) e Parma –Modena ferma a 0 (4 partite). Le prime due si qualificano alla fase successiva degli ottavi di finale.



Di seguito le parole del Presidente, Fabio Micheloni: “ Partita che dovevamo vincere a tutti i costi per ottenere la matematica qualificazione agli ottavi . I ragazzi , in formazione al completo, non mi hanno deluso . Prossima partita contro Milano, fissata per il 5 aprile p.v in casa, da vincere per avere un miglior posizionamento agli ottavi . Poi aspetteremo il sorteggio.”



L’A.S.Dottori Commercialisti ed E.C. MS ringrazia l’Ordine provinciale per il supporto e gli sponsor Marmi di Carrara Srl, Sigea Srl, Vivoli Stefano e Griotti Alberto e i gestori del campo di Fossone per l’ottima ospitalità sportiva e gastronomica.



Nella foto la formazione dei Commercialisti di Massa Carrara che ha giocato contro Bergamo.