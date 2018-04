Area di crisi complessa, Bergamini e Mallegni (FI): `Forze politiche lottino unite`

" L'area apuo-lunigianese ha bisogno di una cura shock, non di briciole"

Provincia - "Raccogliamo e rilanciamo l'appello dell'ex Presidente di Confartigianato, Gianfranco Oligeri e ci rivolgiamo a tutte le forze politiche, perché si impegnino insieme a noi affinché la Regione Toscana chieda al Ministero il riconoscimento di area di crisi complessa per tutta la Provincia di Massa Carrara. Ci sono battaglie che non hanno colore politico, ma vanno combattute insieme per il bene del territorio e dei suoi abitanti". Lo affermano l’on. Deborah Bergamini e il sen. Massimo Mallegni (Forza Italia), deputata e senatore del collegio di Massa Carrara.



"Alla luce dei dati diffusi dall’Istat, il mancato riconoscimento di Massa Carrara quale area di crisi complessa è ancora più incomprensibile - sottolineano i due parlamentari di centrodestra -. Sono dati allarmanti, distanti da quelli dell’Italia centrosettentrionale, più vicini al Mezzogiorno del Paese. Massa Carrara è al 65° posto tra le province per indice di competitività e all'83° posto davanti a tutte le principali province del Sud per la disoccupazione, con un tasso oltre il 16% (ben sopra la media nazionale e regionale) che stride se paragonato alla vicina Lucca, dove è al 10,9%, ma anche ad Arezzo al 9,7% e Grosseto all'8,2%".



"I problemi di Massa Carrara devono assolutamente essere affrontati con gli strumenti dell'area di crisi complessa - chiedono Bergamini e Mallegni - vista la recessione economica e la perdita occupazionale che nella provincia hanno raggiunto livelli di rilevanza nazionale. L'area apuo-lunigianese ha bisogno di una cura shock, non di briciole. Le potenzialità ci sono, ma le imprese chiudono, e solo rilevanti finanziamenti pubblici possono invertire la tendenza e far ripartire l'economia".