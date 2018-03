Scuola: nido gratis per chi ha un reddito inferiore ai 4800 euro

Podestà: "Abbiamo deciso di agevolare le famiglie con quella che per noi è la soluzione migliore"

Montignoso - 209 milioni è la cifra che il Miur ha messo a disposizione delle regioni per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dai 0 ai 6 anni. Il Piano, di durata triennale, finanzierà interventi in materia di edilizia scolastica, e potrà altresì incrementare i servizi offerti alle famiglie nonché ridurre i costi che queste devono sostenere.



La cifra iniziale è stata poi divisa tra le province in base al numero della popolazione. 35.979 euro sono stati messi a disposizione del Comune di Montignoso che ha ben pensato di agevolare i bambini dell’asilo nido “Il Piacere” abbattendo, totalmente o in parte, la quota mensile a partire da gennaio fino a dicembre 2018.



Coloro che possiedono un Isee inferiore ai 4800 euro, e che fino a questo momento hanno pagato la retta minima di 70 euro, d’ora in poi saranno esenti dal pagare sia la retta sia i buoni pasto, godendo così dei servizi in modo completamente gratuito. Gli altri, invece, avranno diritto ad uno “sconto” dell’1,5% solamente sulla retta, pagando i buoni pasto a prezzo intero a seconda di quante volte l’alunno pranzerà in sede.



“Noi avendo già implementato i vari servizi, come l’apertura pomeridiana e nel mese di agosto, abbiamo deciso di agevolare le famiglie con quella che per noi è la soluzione migliore” ha dichiarato l’assessore Giorgia Podestà. “Lo abbiamo fatto anche per agevolare la cultura della frequenza del nido perché, come ben sappiamo, non tutti i genitori iscrivono i figli a causa dei costi imponenti” ha aggiunto Nadia Pellè, dirigente del settore sociale.