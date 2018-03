E´ arrivato “L´equinozio di Primavera” alla scuola media G.B Giorgini

Inaugurazione della serra didattica e un calendario di eventi

Montignoso - Arriva la Primavera e i ragazzi e gli insegnanti dell'Istituto G.B. Giorgini di Montignoso non si faranno trovare di certo impreparati grazie alla nuova serra didattica che è stata inaugurata stamani alle 13 presso la scuola.



"Teniamo particolarmente a tutto ciò che rappresenta attività laboratoriale – commenta la dirigente scolastica Tosca Barghini – La serra permetterà di creare un legame tra i ragazzi e allo stesso tempo ricevere delle informazioni e delle competenze straordinarie. Inoltre il progetto è stato fatto in accordo con il Comune e questo stabilisce e rafforza un'alleanza educativa su tutta la comunità. Accanto all'inaugurazione della serra presenteremo stamani ulteriori iniziative. Crediamo nella scuola come punto di riferimento culturale, ecco perchè abbiamo organizzato “I giovedì culturali di primavera” dove nostri

insegnanti terranno incontri aperti a tutta la cittadinanza e si tratterà su personaggi del passato, del presente e perché no del futuro, personalità del nostro territorio che hanno fatto la storia".



"Un'iniziativa veramente particolare – spiega l'assessore Giorgia

Podestà – Perché permetterà ai nostri ragazzi di imparare direttamente sul campo aspetti ed elementi della natura che troppo spesso vengono dimenticati oppure non si conoscono. Voglio ringraziare la professoressa Luisella Giunta per l'impegno nella realizzazione di questo progetto, un ringraziamento anche alla ditta Benassi che ha permesso il recupero della serra gratuitamente e al supporto del geometra Domenico Vietina".



Nel corso della manifestazione di stamani, realizzata grazie alla collaborazione dell'Ist. G.B. Giorgini, del Comune di Montignoso e del Centro Italiano Femminile di Montignoso, si svolgerà anche la premiazione della decima edizione dell'”Extemporanea dedicata alla

donna.