Una mini ludoteca alla scuola primaria di Cinquale

Un progetto per favorire le esigenze lavorative dei genitori

Montignoso - Vista l'esigenza segnalata dalla dirigente dell'istituto di scuola primaria di Cinquale, Tosca Barghini, il Comune di Montignoso ha deciso di accogliere le istanze dei genitori che chiedono di implementare i servizi di post scuola per favorirne la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi scolastici, attivando così un servizio di ludoteca dalle 13,30 alle 15 per quattro giorni alla settimana in aggiunta al rientro settimanale.



In questi mesi di "sperimentazione" i bambini potranno godere di uno spazio educativo e ricreativo giocando, partecipando ai laboratori e facendo i compiti assegnati loro dalle insegnanti. Il Comune, non disponendo di personale idoneo alla gestione del servizio, metterà a disposizione un'insegnante dell'associazione "Orcaloca Sub" con fondi propri di bilancio che li sorveglierà e li intratterrà nelle ore prestabilite.



"La nostra ambizione è quella di mettere a regime questo progetto anche per il prossimo anno, e speriamo anche che sia bambini che genitori accolgano in maniera positiva questa nuova mini ludoteca - ha affermato l'assessore Giorgia Podestà - Speriamo altresì che con l'apertura della nuova scuola primaria, prevista per l'anno prossimo, il servizio si estenderà anche a tutti gli altri bambini".