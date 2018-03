Top Bianconero, il meno peggio è Remorini

L'unico che si salva nella figuraccia di domenica contro il San Donato Tavernelle

Massa - E' stato difficile per la giuria del Concorso Top Focacceria 54100 decidere chi è stato il migliore della Massese nella deludente sconfitta interna di domenica contro l'abbordabile San Donato Tavernelle. Alla fine la scelta è scaduta su Remorini: nel primo tempo da trequartista è stato il più dinamico e ha colpito un palo con una stupenda conclusione da fuori area. Poi nella rirpesa, come tutti i compagni, ha fatto fatica a restare nel gioco, complice anche Magrini che gli ha cambiato due ruoli, prima arretrandolo come braccetto di centrocampo e poi come esterno alto in attaccao. Dopo di lui (23pt) nel podio Lombardi e Mosti, rispettivamente con 9 e 6 punti.



Ecco la classifica del 13° turno del concorso



Remorini 23

Lombardi 9

Mosti 6

Angelotti 5+

Benedetti

Gioè e Amico 3

Del Nero 2



Di seguito la Classifica Generale aggiornata del Top Bianconero che vede in testa ancora Spinosa



Spinosa 102 punti

Remorini 87

Benedetti 82

Zambarda 81

Lombardi 68

Raimo 66

Del Nero 40

Massoni 31

Scalini 21

Angelotti 16

Gioé 15

Amico 12

Mosti 10

Barsottini 6



Ricordiamo che il concorso, chiamato Top Focacceria 54100 e sponsorizzato dalla Focacceria Food Dink e Music, si sviluppa soltanto nelle partite casalinghe e vede i 6 “giudici sportivi” (Nazione, Tirreno, Calcio Massa Carrara (Voce Apuana), Radio Bruno, Gazzetta di Massa Carrara) votare, al termine della gara, i tre migliori atleti bianconeri della giornata, con punteggi che vanno da 5 punti, al migliore, scendendo poi a 3 punti al secondo e 1 punto al terzo. Il vincitore di giornata sarà quello che avrà ottenuto la somma più alta di punti e sarà premiato con una Cena per due, offerta dalla sopra citata Focacceria. A fine campionato il migliore di tutta la stagione sarà premiato con trofeo alla Grande Notte di Calcio Massa Carrara e con un buono da spendere da Winner Sport Articoli Sportivi di via G. Pascoli 5 a Massa".