Serie D, Scandicci-Massese 0-3: i bianconeri tornano a sorridere

Gioè al 2' minuto. Poi nella ripresa Lombardi e Del Nero chiudono il match

Massa - La Massese vince con un inequivocabile 3-0 sul campo dello Scandicci e si riavvicina alla zona play off. Buona la gara dei bianconeri che passano subito in vantaggio con Gioè, nel secondo tempo raddoppiano con Lombardi e chiudono con Del Nero nei minuti di recupero.



Partenza col botto per i ragazzi di Magrini che vanno in vantaggio dopo due giri di lancette: da un lancio lungo di Raimo l'attaccante Gioè prende bene il tempo e di testa supera il portiere con un pallonetto che si infila nell'angolo destro. Parte in discesa dunque la gara per la Massese che amministra bene e cerca il raddoppio con Spinosa (11') e negli ultimi minuti con Benedetti. I fiorentini non stanno a guardare e ci provano con Martinelli e Castellani, ma in entrambi i casi Barsottini neutralizza.



Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, il neo entrato Lombardi mette dentro la meritata seconda rete. Il più pericoloso degli avversari è Castellani che ci prova in un paio di circostanze ma senza fortuna. La Massese controlla il gioco e cerca di far male nelle ripartenze. La partita scorre fino al 90' quando il direttore di gara sancisce 5 minuti di recupero, al termine dei quali Del Nero su rigore mette dentro il 3-0 che finalmente fa tornare il sorriso ai bianconeri.



Al vertice della classifica sensazionale vittoria dell'Albissola per 3-0 con la capolista Ponsacco che proietta i liguri, secondi in coabitazione con la Sanremese, a un punto dai pisani.



Il tabellino

SCANDICCI: Martinelli, Cela (77'Pucci), Gargano (73' Folegnani), Meacci, Martini, Martinelli, Bragadin (64' Bourezza), Gori (46' Vangi), Castellani, Serrotti, Saccardi (46' Frascatore) (A disp. Lensi, Frullini, Donnini, Poli) All. Grandoni

MASSESE: Barsottini, Raimo, Angelotti, Brondi, Zambarda, Scalini, Lucaccini (90' Bordini), Spinosa, Gioè (46' Lombardi), Remorini (59' Vittorini), Benedetti (82' Del Nero) (A disp. Del Freo, Lecchini, Marchetti, Della Pina, Massoni) All. Magrini

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione A.I.A. di Ariano Irpino

Assistenti: Domenico Russo della sezione A.I.A. di Torre Annunziata e Giuseppe Fresa della sezione A.I.A. di Battipaglia

Reti: 2' Gioè, 55' Lombardi, 94' Del Nero (rig.)