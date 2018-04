Massese: non c´è più tempo, serve continuità

Nelle ultime cinque partite servono punti per raggiungere l'obiettivo minimo dei play off

Massa - Riparte la settimana calcistica della Massese in vista dell'importante derby di domenica 8 aprile, quando al "Degli Oliveti" arriverà il Viareggio di mister Bresciani.



Sono lontani i tempi del girone di andata, quando nella settimana della 13° giornata i bianconeri, allora terzi in classifica e a un punto dallo stesso Viareggio (e Sanremese) e a due dalla capolista Ponsacco, si stavano preparando per la trasferta allo "Stadio dei Pini", trascinati da un tifo d'altri tempi per cercare una vittoria che avrebbe potuto dire primato in classifica. Purtroppo però Guidi e Lamioni firmarono il successo dei viareggini e i ragazzi di Zanetti, con una prestazione opaca, fallirono un importante scontro diretto che fece già capire che mancava qualcosa per essere una "squadra top" del torneo. Da li in poi risultati sempre più altalenanti, con grandi difficoltà a vincere in trasferta e da ultimo anche in casa, perdita di posizioni in classifica e contestazioni sempre più dure da parte della tifoseria.



Fortunatamente nell'ultima giornata prima della sosta di Pasqua, è arrivata la vittoria di Scandicci che sta permettendo alla truppa del "neo" mister Magrini di lavorare con più serenità, per l'ennesimo scontro diretto che suona come un ultimo treno per raggiungere l'obiettivo consolazione degli spareggi, attualmente lontani 4 punti.



Da qui al termine della regular season mancano infatti 5 gare nelle quali i bianconeri incontreranno oltre al Viareggio, il Montecatini (T), il Sestri Levante, l'Argentina (T) e da ultimo la quotata Real Forte Querceta. Neanche a dirlo sarà un mese decisivo dove serviranno cinque prestazioni di livello, ma soprattutto sarà necessario trovare continuità di risultati, caratteristica che purtroppo è mancata durante tutta la stagione.