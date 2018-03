Gesto molto pesante da parte della tifoseria bianconera che oggi si esprime attraverso una "nota ufficiale"

Massa - Una sconfitta bruciante ad Albissola per la Massese di mister Magrini che è andata in svantaggio dopo 3 minuti e non è stata più in grado di reagire fino al triplice fischio. Un'ennesima delusione per la prestazione in trasferta che manda i bianconeri addirittura in ottava posizione, a -3 dall'ultimo posto della griglia dei play off. La rete della sconfitta è avvenuta per un retropassaggio sbagliato di Massoni finito in corner, dagli sviluppi del quale la difesa non è riuscita a spazzare la palla, corretta in rete da due passi dal difensore argentino Garbini. Sicuramente il gol subito nei primissimi minuti e il campo quasi completamente allagato hanno complicato il tentativo di rimonta della Massese ma, come ha più volte detto Magrini nei giorni precedenti all'incontro, il campo e le condizioni atmosferiche per una squadra forte non devono mai essere un alibi.



A fine gara pesante contestazione degli ultras bianconeri che hanno richiamato la squadra, già dentro gli spogliatoi, ritirandogli le casacche e additandoli come indegni di indossare i colori della squadra. Nella giornata di oggi nella "nota ufficiale" presa dal dalla pagina la di riferimento del tifo bianconero è dichiarato quanto segue:



GLI ULTRAS, GLI UNICI DEGNI DI RAPPRESENTARE I COLORI BIANCONERI!



Anche ieri ad Albissola erano presenti i soliti 50 che mai lasciano sola l'U.S.MASSESE1919. Anche ieri l'ennesima vergognosa sconfitta, figlia di un'indecorosa prestazione da parte degli undici scesi in campo. A fine partita gli Ultras hanno chiamato la squadra, che già aveva raggiunto gli spogliatoi, sotto il settore. Sono state tolte loro le maglie perché indegni di indossare quei due amati colori. Tutti i giocatori hanno consegnato agli Ultras le casacche bianconere che verranno riconsegnate in settimana alla società con il monito di indossare la maglia rossa per il prossimo match casalingo.



PIÙ RISPETTO PER LA NOSTRA STORIA!