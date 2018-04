Al `Degli Oliveti` arriva il Viareggio per la prima di cinque finali

La squadra di Bresciani vanta il miglior attacco del torneo, ma anche la quinta peggior difesa. Momento difficile per le "Zebre" con la sconfitta interna patita per 1 - 6 dal Savona e la penalizzazione. Gara da vincere assolutamente

Massa - Ancora cinque partite da qui alla fine della stagione regolare in Serie D. Per la Massese cinque match da affrontare come cinque finali per cercare di ottenere almeno un piazzamento Play - Off provando a salvare almeno in parte la stagione. A dare una mano alla squadra di Magrini il calendario che vede il già retrocesso Montecatini, un oramai salvo Sestri Levante, un'Argentina penultima ad un passo dalla retrocessione e all'ultima giornata il Real Forte Querceta sul cammino dei suoi ragazzi, ma prima bisognerà affrontare il Viareggio che arriva questa domenica al "degli Oliveti". La squadra di Bresciani sta vivendo forse il suo momento peggiore in stagione avendo subito la pesantissima sconfitta casalinga per 1 - 6 contro un rivitalizzato Savona e dopo che la Procura Federale ha inflitto un punto di penalizzazione alle "zebre" per la questione dei pagamenti in ritardo agli ex giocatori Marinari e Rosati. La Massese di contro arriva dalla vittoriosa trasferta di Scandicci (0 - 3) con la squadra che ora dista quattro punti di prossimi avversari quarti: una vittoria è fondamentale!



La gara di andata: Era un'altra Massese, la squadra di Zanetti alla 13° giornata era quarta in classifica e a soli due punti dalla capolista Ponsacco e uno dal duo formato da Unione Sanremo e appunto Viareggio. Proprio lì iniziò la stagione altalenante: serviva una vittoria, ma arrivò una sconfitta con classico punteggio all'inglese firmata da capitan Guidi e dallo spezzino Lamioni.



Il mercato invernale: Squadra che vince non si cambia avranno pensato a Viareggio durante la sessione invernale di calciomercato. Con la formazione di Bresciani che partita per salvarsi veleggiava ai primi posti in classifica è stata praticamente inoperosa la sessione invernale del mercato viareggino. In entrata ecco quindi operazioni complementari come l'arrivo del centrocampista fuori quota classe '99 Rustichelli dal Sestri Levante e dell'esterno classe 2000 Dinelli dalla Primavera della Sampdoria. Nessuna cessione.



I numeri del Viareggio: Partite inizialmente per ottenere la salvezza le "Zebre" occupano attualmente la quarta piazza con 49 punti all'attivo (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte) a pari merito con Real Forte Querceta e Savona. In trasferta sono stati conquistati 23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Con 50 reti all'attivo l'attacco viareggino è il più prolifico del torneo, mentre la tenuta difensiva non è all'altezza con ben 42 gol subiti ossia la quinta difesa più battuta del campionato. Hanno infatti fatto peggio solo Scandicci (50), Rignanese (52), Argentina (60) e il già retrocesso Montecatini (62). In trasferta sono arrivate 22 reti all'attivo e 20 al passivo. Per quanto riguarda i marcatori il bomber è il centravanti Vanni con 13 realizzazioni seguito da capitan Guidi (nella foto mentre stacca di testa contro l'Unione Sanremo, N.d.r.), difensore dal piede caldo sia sui calci di punizione che sui rigori, con 7 marcature. Ecco poi le ali offensive ossia "Speedy" Galligani con 6 gol e lo spezzino Lamioni con 5. Tre reti per l'altro centrale difensivo Giovanelli, poi 2 marcature a testa per Marinai, Papi, Chicchiarelli e il figlio d'arte Lucarelli. Chiudono la classifica marcatori viareggina con una segnatura a testa Minichino, Guazzini, Mattei, Lazzoni e Andreani. Prima della sconfitta con il Savona tre vittorie consecutive (il record stagionale) superando le abbordabili Montecatini, Argentina e Rignanese, in precedenza il pareggio a reti bianche nel derby con il Real Forte Querceta e il pesante K.O. di Scandicci con la sfida terminata 4 - 1 in favore dei "blues".



La probabile formazione: Sempre fedele al suo 4 - 3 - 3 mister Bresciani, al netto di possibile assenze per infortunio, si dovrebbe affidare a Cipriani a difesa dei pali. Difesa con a destra Pedruzzi ('97) e a sinistra Lucarelli ('99), centrali la collaudata coppia Giovannelli - Guidi. Mediana con Marinai in cabina di regia affiancanto da Papi ('98) e uno tra Mattei ('98) e Rustichelli ('99) con il primo in vantaggio. In attacco Vanni riferimento centrale con Galligani e Lamioni ad agire ai suoi lati a piedi invertiti.



Per la Massese una gara da vincere se si vuole dare un senso fino all'ultima giornata a questo torneo.