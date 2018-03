Sanità, Pascucci va all´attacco

"Le istituzioni non avvertono il dovere di intervenire e capire i problemi che sono alla base dei tantissimi ritardi nell'evadere le richieste di interventi e accertamenti necessari per potersi curare in tempi rapidi e sicuri”

Massa - “Quasi ogni giorno vengono pubblicate sulla stampa locale notizie e fatti che riguardano da vicino i problemi che investono la salute dei cittadini di Massa Carrara.- Lorenzo Pascucci candidato sindaco della lista civica Massa Libera interviene sulla sanità locale- Le istituzioni non avvertono il dovere di intervenire e capire i problemi che sono alla base dei tantissimi ritardi nell'evadere le richieste di interventi e accertamenti necessari per potersi curare in tempi rapidi e sicuri”.



Pascucci riconosce l'importanza delle eccellenti professionalità del personale dipendente, sia sanitario che infermieristico, ma altresì ritiene che “il male ricade nella mancata forza di contrastare a suo tempo le scelte operate a livello regionale per la costruzione del Nuovo Ospedale delle Apuane che di conseguenza ha portato alla quasi totale chiusura delle strutture ospedaliere presenti in provincia e si sono ridotti esponenzialmente i posti letto da duemila a quattrocentodieci creando infinite liste di attesa anche soltanto per soddisfare le più modeste necessità sanitarie che richiedono ricoveri o accertamenti diagnostici strumentali”.



Il candidato sindaco di Massa Libera sostiene che vi sia la necessità di una profonda revisione delle strutture sanitarie territoriali per la riabilitazione e la lungodegenza, aumentando i posti letto ed incentivando l'assistenza sanitaria domiciliare.



“Il nostro impegno sarà rivolto anche ad ottenere la massima risposta assistenziale per anziani non autosufficienti, disabili, portatori di malattie croniche e di pluripatologie; - conclude Pascucci - riteniamo inoltre essenziali all'assistenza sanitaria, la promozione dell'odontoiatria pediatrica e sociale e la creazione di centri d'eccellenza per l'autismo e per i disturbi alimentari di valenza regionale”