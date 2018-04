Primarie centrosinista a Massa: 22 aprile la data prescelta

Candidature aperte a tutti i possibili candidati

Massa - Il Partito Democratico conferma: si alle primarie, con tanto di data e regolamento. Anche se il sindaco uscente e candidato bandiera del partito Alessandro Volpi non vuole, i democratici non demordono e continuano per la loro strada.



E' Ruggero Porta, ex volpiano, a dare una mano per preparare le primarie. Proprio oggi si insedia il comitato organizzativo con un rappresentante per ciascun partito o associazione che sostenga le primarie, ma Porta sostiene che la cornice è già stata definita e messa nero su bianco sabato scorso. All'inizio era il 15 aprile la data papabile, così da allinearsi a Siena, ma a Piazza del Campo le primarie non si fanno più. I massesi, non potendosi più conformare con i senesi, decidono autonomamente una data: domenica 22 aprile.



A partire da domani fino all'8 chiunque, all'interno del centrosinistra, potrà mettersi in gioco.



Ecco le regole:

Il primo step è quello di proporre la candidatura e allegare le firme di sostegno, da un minimo di 300, per assicurarsi che ci sia consenso alla candidatura, ad un massimo di 400, perchè troppe firme significherebbero andare ad erodere il bacino di consenso degli altri candidati. Per l'ufficialità della candidatura occorrerà aspettare 48 ore dalla consegna delle firme: 24 ore per eventuali ricorsi, e altre 24 per la valutazione di essi. Dal 10 aprile, quindi, si potrà dare ufficialmente il via alla campagna elettorale dei candidati in lizza. Per vincere basta la maggioranza relativa, ciò vuol dire che anche solo un voto in più può fare la differenza.



Nonostante l'avviso di garanzia notificatogli per il caso Fermet, anche il professor Sergio Menchini, candidato indipendente, potrà correre per le primarie. A confermarlo è anche Ruggero Porta, il quale chiarisce che le porte rimarranno aperte anche per Mdp e Radicali. Ma il "problema" rimane il no di Volpi, che se non presentasse la sua candidatura entro le date annunciate al Pd toccherebbe scegliere un altro nome.