Mencarelli (M5s) contro il Piano integrato per l´occupazione

Massa - "Molti disoccupati sono stati beffati dalla manovra di ricollocazione del centro-sinistra", interviene la candidata a sindaco del M5s Luana Mencarelli sul Piano Integrato per l'Occupazione, ovvero quel piano ideato dal Presidente Rossi e la sua Giunta come manovra a sostegno di chi ha perso il lavoro, ha ottenuto il risultato di creare moltissimo scontento, per tutti coloro che dopo lunghissime file ai centri per l'impiego hanno visto infrangere la loro illusione di poter anche solo presentare la domanda. Le risorse infatti permettevano di far fronte ad un determinato numero di persone e quindi non sufficiente per tutti. Questo progetto prevede un sostegno di 500 euro mensili per 6 mesi a chi accetta di partecipare a colloqui per la ricollocazione nel mondo del lavoro, ma non avendo previsto requisiti di discrimine oltre a quello di essere disoccupati da 6 o 12 mesi, non è riuscito a coprire l'intero fabbisogno, evidentemente non avendo calcolato il numero di aventi diritto che avrebbero potuto aderire.



Possibile che la Regione ne sia all'oscuro? Non si è tenuto conto che i disoccupati non sono tutti

uguali e che la singola situazione può avere delle criticità aggiuntive, è contata solo la velocità con cui sono giunti allo sportello. Quindi potrebbe essere stata accettata la doppia domanda di

un'unica famiglia senza figli, mentre un'altra con prole potrebbe essere arrivata tardi allo sportello? "Pensiamo che questa misura abbia calpestato la dignità delle persone, infatti è come aver gettato delle briciole tra i piccioni in una piazza. Ci preoccupa questa mancanza di ponderatezza e non vorremmo che alla fine ci guadagnassero solo i soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi. Solo il reddito di cittadinanza - conclude la Mencarelli Riuscirà a dare una risposta umana a chi vive la difficoltà di essere senza lavoro".