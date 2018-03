La candidata a sindaco pentastellata chiede al sindaco d'intervenire: "Ad oggi non si ha notizia di previsioni d'intervento"

Massa - "Le due frane che da settimane bloccano l'accesso al Rifugio del Pian della Fioba e all'Orto botanico stanno creando un danno economico ai relativi gestori oltre che d'immagine al nostro turismo": a parlare è la candidata a Sindaco del M5S, Luana Mencarelli. "A pochi giorni dalle festività pasquali, che sappiamo essere periodo di visite per le nostre montagne, la Provincia ha dichiarato di non avere risorse per intervenire su entrambe le criticità, ma solo per azioni parziali e i gestori del Rifugio sono giustamente preoccupati per la loro attività perché ad oggi non si ha notizia di previsioni di intervento". Mencarelli chiude con un appello: "Chiedo al Sindaco di farsi portavoce di questa problematica per arrivare al più presto ad una soluzione anche parziale che permetta il transito e il regolare funzionamento delle attività del Rifugio e della visita dell'Orto botanico".