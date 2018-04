Mencarelli (M5S): partecipare al bando europeo Wifi4Eu

Finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a Internet), mentre l’organismo beneficiario pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni.

Massa - “Il bando europeo WiFi4EU potrebbe essere un'opportunità per il nostro Comune di estendere gli accessi gratuiti ad internet e la digitalizzazione del nostro comprensorio, ma bisogna fare in fretta” si appella così la candidata a Sindaco del M5S Luana Mencarelli all'amministrazione massese.



"La fase di registrazione è già aperta e il 15 Maggio prende il via la chiamata al bando, le modalità di accesso sono semplici e la graduatoria verrà stilata in ordine temporale di presentazione della domanda. Il nostro Parlamentare europeo Dario Tamburrano, evidenziando come questo sia un bando a consumo, quindi chi prima presenta il progetto ha più probabilità di ricevere i fondi, ci ha sollecitati a effettuare la registrazione il prima possibile visto che Massa è nell'elenco dei Comuni che potrebbero beneficiarne".



L'iniziativa WiFi4EU è aperta agli organismi del settore pubblico, come ad esempio municipi, biblioteche e centri sanitari. Finanzierà l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a Internet), mentre l’organismo beneficiario pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni. Le autorità locali saranno incoraggiate a sviluppare e promuovere i propri servizi digitali in settori quali l’amministrazione online, la telemedicina e il turismo elettronico con un'apposita app.



“Chiedo al Sindaco di dare mandato agli uffici competenti di registrarsi al bando più rapidamente possibile. Con WiFi4EU, ad esempio, si potrebbe estendere l'accesso gratuito ai paesi della nostra montagna e ai parchi pubblici che ancora non lo hanno”. conclude la Mencarelli.