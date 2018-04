Massa libera presenta il programma elettorale

Fiore all'occhiello è il rilancio di Marina di Massa. "Spesso esiliata, invece punto di forza turistico ed economico"

Massa - È tutto pronto per la presentazione del programma elettorale di Massa Libera 2018. La lista civica illustrerà alla cittadinanza, in un incontro pubblico al teatro dei Fratelli Cristiani di Massa sabato 7 aprile alle 15, i punti essenziali della propria visione per il rilancio del comune. Dal sostegno alle imprese, allo sviluppo economico, alla sicurezza, all'attenzione alle fasce deboli, fino ad individuare risorse sul territorio; turismo, assistenza sanitaria, rinascita delle periferie e delle montagne, sono solo alcuni dei punti che Massa Libera ha stilato nella consapevolezza di sognare una Massa migliore.



Fiore all'occhiello del programma il rilancio di Marina di Massa: "Spesso esiliata- afferma il candidato sindaco Lorenzo Pascucci - E invece noi riteniamo dover essere il punto di forza della crescita, non solo turistica ma soprattutto economica della nostra comunità".



"Il nostro è un nuovo modo di fare politica. Questo programma- conclude Pascucci- E' stato concepito per coinvolgere i cittadini a creare un'alleanza fra loro e l'amministrazione comunale per trovare idee comuni per il rilancio di tutto il territorio”. Massa Libera invita tutta la cittadinanza a partecipare.