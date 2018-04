M5S, la candidata Mencarelli ha incontrato Nogarin

"Se anche Massa diventerà a 5 Stelle potremo fare molte azioni positive insieme per la qualità di vita dei cittadini, dalla sanità alla gestione dei rifiuti"

Massa - La candidata a sindaco Luana Mencarelli e alcuni attivisti del M5S di Massa hanno incontrato nei giorni scorsi il Sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Obiettivo dell'incontro l'acquisizione delle buone pratiche e delle esperienze fatte nei 4 anni di governo nel capoluogo labronico dall'amministrazione 5 Stelle.



“Fondamentale il lavoro di gruppo e la coesione per affrontare le difficoltà che immancabilmente troverete nell'amministrare la città nel caso gli elettori decidano di affidarvene il governo. Se anche Massa diventerà a 5 Stelle potremo fare molte azioni positive insieme per la qualità di vita dei cittadini, dalla sanità alla gestione dei rifiuti” con queste parole ha aperto l'incontro Nogarin.



Oltre 3 ore di confronto dove il Sindaco ha dettagliato numerosi episodi e dispensato preziosi consigli al gruppo massese, molte le domande puntuali effettuate dagli attivisti che hanno spaziato dal bilancio, al degr ado e al salvataggio di AAMPS, l'azienda che gestisce rifiuti ereditata dalla giunta Nogarin con 42milioni di indebitamento e ora in via di risanamento.

“Ringrazio Filippo per il tempo che ci ha dedicato, la rete del M5S è fondamentale e le esperienze di Livorno e Carrara ci aiuteranno a partire preparati. A Massa abbiamo un gruppo molto determinato che garantirà il governo di cui la città ha un bisogno disperato” con queste parole la Mencarelli ha chiuso la serata, ringraziando il sindaco livornese.



La campagna di ascolto e relazione con i cittadini di Luana Mencarelli era iniziata già nel primo pomeriggio incontrando Manfredi Roberto della confederazione sindacati artigiani “C.A.S.A.” e proseguita poi con la visita a Villa Cuturi per l'esposizione del modello in scala della Villa stessa realizzato da un appassionato modellista locale.