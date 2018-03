Lega: `Avanti con Persiani come sindaco di Massa`

Andrea Barabotti non è il nome scelto dal partito per le prossime elezioni

Massa - Dopo le indiscrezioni apparse sui quotidiani riguardo il nome di Andrea Barabotti per una possibile candidatura a Sindaco di Massa per la coalizione di centro destra, interviene il Segretario Provinciale della Lega, Andrea Cella: "Rinnovo la mia stima e quella del movimento politico che rappresento ad Andrea, persona con indiscussa esperienza e spessore ma che in questa fase è impegnato in un progetto politico più ampio a livello regionale. Anche assieme a lui abbiamo intrapreso un percorso per la candidatura a sindaco, puntando compatti sul nome dell'avvocato Persiani, perchè entrambi riteniamo sia la figura perfetta per vincere le prossime elezioni."



Sull'ipotesi di una sua candidatura interviene anche lo stesso Barabotti, responsabile enti locali Lega Toscana: "Leggo indiscrezioni giornalistiche che mi vorrebbero fra i papabili candidati sindaco del centrodestra a Massa. Ringrazio tutti gli amici che, rispetto a tale ipotesi, stanno manifestando una buona dose di entusiasmo ma voglio chiarire che la notizia è infondata - ha continuato - Colgo invece l'occasione per ribadire il mio pieno sostegno al progetto politico che abbiamo immaginato insieme a tanti amici per la città di Massa. Il nostro è un progetto politico inclusivo e aperto alla società civile nel quale l'avvocato Francesco Persiani incarna alla perfezione il ruolo di candidato sindaco: determinato, serio, competente e capace di riscuotere consenso in modo trasversale."