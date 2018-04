Incendio Sanac, Nardi (pd): `La priorità è il lavoro di 130 operai`

"Necessario che ricominci la produzione all'interno dello stabilimento"

Massa - E' necessario e auspicabile che la produzione all'interno della Sanac di Massa ricominci al più presto, affinché possano tornare a lavorarvi tutti i suoi 130 operai".



Così Martina Nardi, parlamentare del Pd alla Camera dei Deputati a qualche giorno dall'incidente all'interno del reparto di miscelazione della Sanac, che ha provocato un grande incendio, ferito tre operai e posto sotto sequestro la fabbrica.



"Occorre che i lavoratori ritornino in fabbrica in completa sicurezza, perché si tratta di tante famiglie del territorio che devono poter contare su uno stipendio sicuro. Ovviamente la magistratura deve continuare a fare le sue indagini. Il lavoro però, per noi, viene al primo posto".



Martina Nardi ricorda anche ci fu molto lavoro in passato per portare all'attenzione del Governo la vertenza della Sanac di Massa, che infatti rimane, ad oggi, la più sana delle quattro aziende ancora legate a filo doppio con l'Ilva di Taranto e fu proprio il Governo Renzi, grazie all'interessamento della onorevole a dare risposta anche alle imprese apuane che lavorano nell'indotto della Sanac e che faticavano, nel 2016, a ricevere i pagamenti con regolarità per i lavori eseguiti e per i servizi garantiti.



"Abbiamo fatto molto per la Sanac e continueremo ad occuparcene- conclude-; adesso è necessario però che la magistratura conceda agli operai l'utilizzo di un macchinario rimasto estraneo al sequestro, e che così possa riprendere la produzione, per scongiurare provvedimenti di cassa integrazione"